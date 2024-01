İstanbul Modern'de 'Bellek Üzerine Çalışmalar'

REKLAM advertisement1

Türkiye’deki kadın sanatçıların üretimlerini desteklemek, bilinirliğini artırmak ve temsillerini güçlendirmek amacıyla kurulan İstanbul Modern Kadın Sanatçılar Fonu’nun desteğiyle koleksiyona dahil edilen yapıtlardan oluşan, Bank of America’nın sponsorluğunu üstlendiği, 'Hep Buradayız' sergisine paralel son söyleşi, 'Bellek Üzerine Çalışmalar' adını taşıyor.

Serginin asistan küratörlüğünü üstlenen Melodi Gülbaba moderatörlüğünde 10 Ocak'ta gerçekleşecek söyleşide, sergide yapıtları yer alan sanatçılardan Sibel Horada ve Ayça Telgeren, çalışmalarında bellek kavramına kişisel ve toplumsal açıdan nasıl yaklaştıklarını, sanat pratikleri ve sergide yer alan yapıtları üzerinden aktaracak.

Sibel Horada

1980 yılında İstanbul’da doğan Sibel Horada, 2003 yılında Brown Üniversitesi Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Mimari, arkeoloji, ekoloji gibi dallardan yararlanan sanatçı; kişisel ve kolektif hafızalardan çıkagelen tuhaf ve rastlantısal hikayelerin izini sürer. Hafızaya yalnızca hatırlama eylemi olarak yaklaşmayan Horada, bunu bir süreç olarak tanımlayarak zaman kavramına duyduğu önemi dile getirir. Sanatçının çoğunlukla kullandığı heykel ve yerleştirme gibi ifade araçlarının üretimi sırasında yazı/metin, formun şekillenmesine katkıda bulunur. Horada, çalışmalarını ve yaşamını İstanbul’da sürdürüyor.Sibel Horada’nın kişisel sergilerinin gerçekleştiği kurumlar arasında Versus Art Project, İstanbul (2021); Depo, İstanbul (2019); Kunstverein Ludwigsburg, Ludwigsburg (2018) ve Daire Sanat, İstanbul (2013 ve 2012) bulunur. Sanatçı, Odunpazarı Modern Müze, Eskişehir (2023-2022); Kunsthaus Göttingen (2022); 5. Mardin Bienali (2022); Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Ankara (2021); Museum of Islamic and Near Eastern Cultures, Be’er Sheva (2019); Port Izmir 3 – Uluslararası Çağdaş Sanat Trienali, İzmir (2014); MAK Museum, Viyana (2013); Kunstverein Hannover (2013); Matadero Madrid (2013) gibi kurumlarda grup sergilerine katıldı.

Ayça Telgeren

1975 yılında Gölcük, Kocaeli’de doğan Ayça Telgeren, lisans ve yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamlar. Sanatçı üretimlerinde, çizimden videoya, heykelden yerleştirmeye farklı ifade araçlarını kullanır. Telgeren, yapıtlarında kişisel hafızasından yola çıkıp, kendi deyimiyle adeta bir kâşif gibi davranarak, kolektif hafızanın izini sürer. 2017 yılından bu yana HAH sanatçı kolektifinin üyesi olan Telgeren, çalışmalarını ve yaşamını İstanbul’da sürdürüyor. Sanatçı, Galerist, İstanbul’da (2020, 2015, 2013 ve 2011) gerçekleştirdiği kişisel sergilerin yanı sıra Meşher, İstanbul (2022); Dirimart, İstanbul (2021); Barın Han, İstanbul (2021); Müze Evliyagil, Ankara (2020); Mixer, İstanbul (2020); British Council, İstanbul (2020) ve Odunpazarı Modern Müze, Eskişehir (2019) gibi kurumlarda grup sergilerine katıldı.