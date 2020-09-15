İstanbul metrolarında, bisikletliler için özel bir uygulama başlatıldı.

Kent trafiğini azaltmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla, metrolarda bisikletliler için özel vagon ayrıldı.

Yolcular, 16 Eylül'den itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.