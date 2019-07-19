Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince kullanılan Bylock haberleşme sistemini kullandığı tespit edilen 68 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 17 ilde yapılan ortak operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yürütülen operasyonla ilgili olarak gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.