İstanbul Kırmızısı filminin konusu ne? İstanbul Kırmızısı oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. İstanbul Kırmızısı ilk olarak 2017 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. 6 milyon 385 bin liralık hasılata sahip İstanbul Kırmızısı ile ilgili ayrıntıla haberimizde.

İSTANBUL KIRMIZISI OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rol Açıklama Notlar Halit Ergenç Orhan Şahin Yazar ve editör Tuba Büyüküstün Neval Barlas Deniz'in arkadaşı Nejat İşler Deniz Soysal Yönetmen ve yazar Mehmet Günsür Yusuf Deniz'in arkadaşı Çiğdem Selışık Onat Süreyya Soysal Deniz'in annesi Ayten Gökçer Betül Deniz'in teyzesi İpek Bilgin Güzin Deniz'in teyzesi Zerrin Tekindor Aylin Orhan'ın ablası Serra Yılmaz Sibel Süreyya'nın yardımcısı Rıza Kocaoğlu Atık kağıt işçisi Şerif Sezer Yusuf'un annesi Nergis Öztürk Polis Selim Bayraktar Neval'in kocası Tuğrul Çetiner Oğuz Deniz'in yazar arkadaşı Tayfun Sav Polis memuru Gaye Su Akyol Yelin Bilgin Zeynep Deniz'in asistanı Reha Özcan Ali Deniz'in ağabeyi Cemre Ebüzziya Sultan Yalının Kürt aşçısı

İSTANBUL KIRMIZISI FİLMİ KONUSU NE?

Eski bir yazar olan Orhan Şahin, İstanbul'daki travmatik yaşantısından sonra İngiltere'ye yerleşerek son 20 yılını Londra'da geçirmiştir. Yönetmen Deniz Soysal, İstanbul'daki bir yalıda yaşamaktadır ve bir kitap yazar. Kitabında, kendi dünyasını, yaşamını, çocukluk anılarını ve yakın arkadaş ilişkilerini anlatmıştır. Kitabın editörlüğünü Orhan'ın yapmasını ister ve onu İstanbul'a davet eder. Yıllar sonra İstanbul'a dönen Orhan, Deniz'in isteğini kırmayarak yalıda (Hekimbaşı Yalısı) onlarla birlikte kalır. Böylece kitabın çıkış noktası olan yaşantının içerisinde olacaktır. Ancak Deniz, bir gün ortadan kaybolur. Orhan da bir yandan kitap için çalışırken bir yandan da Deniz'i aramaya başlar.

Ferzan Özpetek'in aynı ismi taşıyan kitabından uyarladığı filmin hazırlık süresi 3 yıl kadar sürdü. Senaryoyu İtalyanca yazan Ferzan Özpetek, Türkçeleştirme sürecinde yazar Yıldırım Türker'den de yardım aldı.

Filmin oyuncu seçim direktörlüğünü Tuba Sökmen Gülmez üstlendi. Oyuncu seçim sürecinde "Orhan Şahin" karakteri için ilk önce İngiliz bir oyuncu ile görüşülmüştü ancak oyuncu, Türkiye'deki terör ortamını sebep göstererek ekibe katılmak istemediğini belirtti. Benzer bir sebeple Amerikalı bir oyuncu da ekipten çekildi. Bu gelişmeler sonrası Özpetek ve cast direktörü Gülmez, ekibi sadece Türk oyunculardan oluşturmaya karar verdiler.

Özpetek'in, ilk Türk filmim dediği İstanbul Kırmızısı'nın çekimlerine Mart 2016'da başlatmayı planlanmıştı ancak, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası çekim tarihi Nisan ayına ertelendi. Nisan 2016'da başlayan çekimler, 2 ay kadar sürdü ve Haziran 2016'da sona erdi.

BKM Film, İmaj, R&C Produzioni, Faros Film ve Rai Cinema ortak yapımı olan filmin, post-prodüksiyon çalışmaları da İstanbul'da gerçekleştirildi.