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        Haberler Gündem İnanç İstanbul imsakiye takvimi 2024: Diyanet İstanbul sahur ve iftar vakti ne zaman, saat kaçta?

        İstanbul imsakiye takvimi 2024: İstanbul sahur ve iftar vakti ne zaman?

        Müslümanların uzun zamandır beklediği Ramazan ayı sonunda geldi. İmsak vaktine göre oruç, akşam vaktine göre ise iftar yapılacağı için imsakiye takvimleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan imsakiye takvimleri kapsamında 2024 İstanbul imsakiyesi de netleşti. Peki, İstanbul'da sahur ve iftar vakitleri ne zaman? İşte, İstanbul sahur ve iftar saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 18:15 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:15
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        • 1

          Halk arasında '11 ayın sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayının başlamasıyla evlerde sahur ve iftar hazırlığı başladı. İstanbul'da ikamet edenler oruç tutma vakitlerini araştırıyor. Diyanet tarafından yayınlanan imsakiye takvimine göre, İstanbul sahur ve iftar saatleri belirlendi. İşte, 2024 İstanbul imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...

        • 2

          İSTANBUL İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

          1. GÜN |

          11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.51

          11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 19.13

          2. GÜN |

          12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.49

          12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.14

          3. GÜN |

          13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.47

          13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.15

          İSTANBUL İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          4. GÜN |

          14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.46

          14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.16

          5. GÜN |

          15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.44

          15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.17

          6. GÜN |

          16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.42

          16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.19

          7. GÜN |

          17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.40

          17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 19.20

        • 4

          RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arife

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        • 5

          ORUCUN KUR'AN'DAKİ YERİ NEDİR?

          Oruç tutmakla ilgili Bakara suresinde şöyle deniyor;

          “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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