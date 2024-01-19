İstanbul ilçelerinde kimler gidiyor, kimler kalıyor?

REKLAM advertisement1

31 Mart yaklaşırken adaylar da büyük ölçüde netleşti. AK Parti, 17'si büyükşehir 48 ildeki belediye başkan adaylarını dün açıkladı. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir'de ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ AK Parti’nin büyükşehir belediye başkan adayı oldu. AK Parti daha önce de 26 belediye başkan adayını tanıtmıştı. AK Parti, Cumartesi günü ise İstanbul ilçelerinin belediye başkanlarını açıklayacak.

Peki AK Parti elindeki 24 ilçede belediye başkan adaylarını değiştirecek mi? CHP’nin elindeki 14 belediye için kimleri aday gösterecek?

Kulislerden aldığım bilgiye göre Arnavutköy ve Bayrampaşa belediyelerinde değişiklik bekleniyordu fakat son bilgiye göre Arnavutköy belediye başkanının devam edebileceği kulislere yansıyor.

Bayrampaşa’da ise İlknur Kovaç’ın adı öne çıkıyor. Diğer ilçelerde ise mevcut belediye başkanlarının kendi ilçelerinden aday gösterilmesi bekleniyor.

CHP’nin elindeki Bakırköy için Ali Talip Özdemir’in, Küçükçekmece için eski başkan Aziz Yeniay’ın, Esenyurt için Ahmet Arslan’ın, Ataşehir içinse Malik Ender Batur’un adı öne çıkıyor. Bilindiği üzere Silivri ve Beşiktaş’ta MHP aday çıkarmıştı.