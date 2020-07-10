AA

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, "Tüm dünya ekonomisini etkisi altına alan salgın dönemine rağmen ihracatımızda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 artış yaşandı. Bu bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, birlik bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2020 yılının ilk yarısında 3 milyar 600 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 1,2 ihracat artışı yakaladı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran üçüncü birlik oldu. İstanbul İhracatçıları, ilk yarıda 188 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 5,2 oldu.

İLK YARIDA EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk yarısında, değer bazında en fazla ihracatı 270 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB, söz konusu dönemde Irak’ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Birleşik Krallık’a ihracat yaptı.

İstanbul ihracatçıları tarafından yapılan ihracatta Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; İtalya’ya fındık ve mamulleri, gemi ve yat; Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

Ayrıca İstanbul İhracatçı Birlikleri, haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,7 artışla, 578 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, haziranda en fazla ihracatı Irak, ABD ve Almanya’ya gerçekleştirdi.

HUBUBATÇILARDAN 950 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR),yılın ilk yarısında, yaklaşık 950 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, haziranda ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 seviyesinde bir artışla 155 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk altı ayında toplamda yaklaşık 830 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, haziran ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 artışla 154 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB),yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artış sağlayarak, yaklaşık 500,5 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birliğin haziran ayında yaptığı ihracat ise 88,3 milyon doların üzerinde oldu. GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatında yaklaşık yüzde 58,8 artış sağladı.

SEKTÖR BAZINDA TÜRKİYE'NİN EN ÇOK İHRACAT ARTIŞI FINDIKTA

Fındık ve Mamulleri sektörü, 2020'nin ilk altı ayında Türkiye’nin en çok ihracat artışı gösteren sektör oldu. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB),yılın ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artış ile yaklaşık 355 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, haziranda ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,3 artış yakalayarak, 33,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB),yılın ilk yarısında yaklaşık 350 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 14,6 arttırarak yaklaşık 55 milyon dolara çıkardı.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artış ile yaklaşık 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, haziran ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,6 artışla 34 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB),2020’nin ilk yarısında, yaklaşık 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, haziranda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,5 artışla 10,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

"TÜRKİYE BU ZOR DÖNEMİ BAŞARI İLE ATLATMIŞTIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, şunları aktardı:

"Tüm dünya ekonomisini etkisi altına alan salgın dönemine rağmen ihracatımızda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 oranında artış yaşandı. Bu bir başarıdır. Yeni normale geçtiğimiz haziran ayında ise ihracatımız toparlanmaya başladı ve büyük artışlar yaşadık. Salgın döneminde, bütün dünya pazarlarında gıdaya olan talebin arttığını gördük. Bu da bizlere tarımın, üretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Türkiye, bu zor dönemi başarı ile atlatmıştır. Bundan sonra katma değeri yüksek ürünler sunarak, dünya pazarlarındaki yerimizi daha da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. İstanbul ihracatçıları olarak, salgın döneminde dijital pazarlama yöntemlerine yoğunlaştık. Sanal alım heyetleri, dijital platformlar üzerinden eğitimler düzenledik. UR-Ge çalışmalarımız da kesintisiz devam etti. Özellikle e-ihracat konusunda üyelerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Yılı, ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz."