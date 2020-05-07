İstanbul iftar vakti 2020

İstanbul iftar saati, iftara kaç saat kaldı? soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş bugün Ramazan ayının 14'üncü orucunu açacak. Peki, 7 Mayıs İstanbul iftar saati kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

İftar vakti, orucunu açmak için hazırlıklarını yapan İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da saat 20:14'de okunacak akşam ezanıyla oruçlar açılacak.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2020

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?

Kur’ân-ı Kerîm’de önceki toplumlara da orucun farz kılındığına dikkat çekilmiş, orucun amaç ve hükümleri açıklanırken “ittikā” fiili kullanılmış, oruç yasaklarına uymanın Allah tarafından çizilen sınırlara riayet anlamına geldiği ifade edilmiştir (el-Bakara 2/183, 187).

Bütün bunlar ve anılan fiilin Kur’an’daki kullanımları göz önüne alındığında orucun Allah’a kul olma bilincine varılabilmesi, mümine yaraşmayacak hal ve davranışlardan sakınılması ve kulluğun belirli bir disipline bağlanması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu anlaşılır.

Âyette bir yandan belirli durumlarda orucun ertelenebileceği veya fidye ile telâfi edilebileceği bildirilirken öte yandan, “Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır” açıklamasıyla zarara yol açmayacağı anlaşılan hallerde orucun büyük bir fırsat olduğu ve bunu kaçırmamak için ortaya konan iradenin büyük bir değer taşıdığı belirtilmektedir.

RAMAZAN AYI BU YIL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek. Buna göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak.

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika ile Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu ise 13 saat 29 dakika ile Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak.

Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.06'da Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.23'te Edirne'de açılacak.