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Müslümanlar için ibadet ayı olarak sayılan Ramazan ayı ile beraber oruç tutan vatandaşlar arasında iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Her gün değişen iftar saatlerine günlük olarak bakılması gerekiyor. İşte, 2024 İstanbul imsakiye takvimi ile İstanbul iftar saatleri...

İSTANBUL İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

2. GÜN |

12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.49

12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.14

3. GÜN |

13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.47

13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.15

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4. GÜN | 14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.46 14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.16 REKLAM 5. GÜN | 15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.44 15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.17 6. GÜN | 16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.42 16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.19

7. GÜN | 17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.40 17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 19.20 8. GÜN | 18 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.39 18 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 19.21