İstanbul Havalimanı'ndaki bekletilme iddiası: Serbest bırakıldı

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle derdini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre; hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" ifadeleriyle yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.

Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:

"TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: 14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.