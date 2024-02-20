Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Havalimanı'ndaki bekletilme iddiası: Serbest bırakıldı

        İstanbul Havalimanı'ndaki bekletilme iddiası: Serbest bırakıldı

        İstanbul Havalimanı'nda annesinin, konuştuğu dil nedeniyle mağdur olduğu ve bekletildiği yönünde çektiği videoyu yayımlayan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 00:26 Güncelleme: 20.02.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul Havalimanı'ndaki bekletilme iddiası: Serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat'ta annesinin lisanı sebebiyle derdini anlatamadığını, 2,5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini öne sürerek video çeken kişinin, bu iddialarının doğru olmadığı tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

        İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" ifadeleriyle yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı belirtilmişti.

        Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen vatandaşa, uçaktan inişinden havalimanı çıkış noktasına kadar hizmet verildiği belirtilen açıklamada, süreç şöyle anlatılmıştı:

        "TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir: 14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #istanbul havalimanı
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Habertürk Anasayfa