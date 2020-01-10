10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’na gelecek misafirlerin, burada çalışanların ve tüm ziyaretçilerin yararlanması için havalimanına konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile, Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.
Türk Telekom, abonesi olsun ya da olmasın herkesin yararlanabileceği WiFi hizmetini İstanbul Havalimanı’nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunacağının duyurdu.
İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyük havalimanlarından biri olduğunu söyleyen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz. Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de Wi-Fi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık” dedi.
Yolcuların uçuşları sırasında da uçak içindeki Wi-Fi internet erişimlerine yine Türk Telekom ile devam edebildiklerini belirten Yusuf Kıraç, “Wi-Fi noktalarımızı yeni işbirlikleri ve yeni prestij noktaları ile her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. İstanbul Havalimanı’nda tamamıyla fiber altyapıyla desteklenen en yüksek teknoloji sabit ve mobil haberleşme şebekemize bağlanan yolcular, kaliteli ve hızlı iletişim deneyimi yaşıyor” diye konuştu.
GEZİCİ TEKNİK DESTEK EKİBİ DE KURDU
Verilen bilgiye göre Türk Telekom, İGA Wi-Fi şebekesi üzerinden bağlantı kuran kullanıcılara 1 saat ücretsiz internet erişimi sağlıyor. 1 saatlik ücretsiz kullanım sonrasında, kullanıcılar ücretli paket satın alabiliyor.
Ücretli paket satın alma talebinde bulunan kullanıcılar, tüm gün kullanım veya 2 saat kullanım paketi olmak üzere, 2 farklı paket opsiyonundan faydalanabiliyor. Türk Telekom bu hizmetleri için İstanbul Havalimanı’nda 7/24 teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu.
İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek sağlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!