Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş yeni uygulama ile ilgili bilgi verdi.



DHA'nın haberine göre Memiş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Havaalanına açtığı ek hizmet binasında 3 savcının görev yaptığını belirtti.



Haydar Memiş, 15 günde 200 dosya bakıldığını açıklarken önümüzdeki dönemde 4 bin dosyaya bakılabileceği kaydetti.

Memiş, savcılar için yatakhane de olduğunu ifade ederken uygulamanın terör suçlularını kapsamadığını söyledi.