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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı, günlük 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul Havalimanı, günlük 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

        İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:20
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        Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
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        Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

        Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

        İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1243 uçuşla Londra Heathrow, 1240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1151 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

        Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 648 uçuşla 10'uncu sırada yer aldı.

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        #istanbul havalimanı
        #haberler
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