Meteoroloji uyardı! 27 Ağustos bugün hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?
Meteoroloji uyarısı sonrasında yurt genelinde hava durumu gündeme geldi. Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da yağış durumu merak konusu oldu. Peki, İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre 27 Ağustos hava durumu raporu...
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Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Temmuz ayının sonlarında yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı havalar mevcut. 27 Temmuz Salı için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 27 Temmuz Salı bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada ise, 'Bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı.
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HAVA NASIL OLACAK?
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam batı kesimleri, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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