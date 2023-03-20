Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

İstanbul Halk Ekmek (İHA) Ramazan pidesini 5 liradan satacak.

Giriş: 20.03.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağını duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı.

İmamoğlu,"Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" demişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
Başmakçı Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Başmakçı Belediye Başkanı hayatını kaybetti
DSÖ'den kızamık ve çocuk felci uyarısı
DSÖ'den kızamık ve çocuk felci uyarısı
İstanbul'da hırsızlar 8 milyon TL'lik mücevher çaldı!
İstanbul'da hırsızlar 8 milyon TL'lik mücevher çaldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.