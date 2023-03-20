İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin 5 liradan satılacağını duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı.

İmamoğlu,"Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" demişti.