Piyasalarda barış rüzgarı

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İstanbul'da sona eren Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından yapılan açıklamalar piyasaların barış umudunu yeşertti. Özellikle Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'deki 'operasyonu önemli oranda azaltacağını açıklaması ve Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky'nin, Ukrayna'nın AB'ye katılmasına karşı olmadıklarını belirtmesi önemli adımlar olarak kabul edildi.

Görüşme ve açıklamaların ardından küresel borsalarda yükselişler yaşandı. Borsa İstanbul'da görüşme öncesi 2.150 puan civarında seyreden BIST 100 endeksi görüşme sonrası 2.218 puanı gördü. Endekste günlük yükseliş yüzde 1.5'i aştı.

AVRUPA VE ABD'DE COŞKU

Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Euronext 100 TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 2.5 yükselirken, Londra Borsası'nda FTSE 100'deki artış yüzde 1.2 oldu. Alman DAX endeksi yüzde 3.4, Paris CAC 40 endeksi ise yüzde 3.5 değer kazandı.

ABD'de ise S&P 500 açılışta yüzde 1, Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 1.1 yükseldi. Korku endeksi olarak da bilinen S&P 500 Volatilite Endeksi (VIX) buna karşılık yüzde 3.9 geriledi.

DOLARDA DÜŞÜŞ

Borsalarda bunlar yaşanırken dolar/TL'de de sert bir düşüş yaşandı. Güne 14.83 liradan başlayan dolar açıklamaların ardından hızlı bir gerilemeyle 14.59 liraya çekildi.

Enerji fiyatlarında da görüşme sonrası önemli bir gerileme yaşandı. Arz endişeleriyle daha önceden yükselen brent petrolün varil fiyatı 107 dolara geriledi. Brent petrol fiyatında günlük düşüş yüzde 4.8'i buldu.

GRAM ALTIN DOLARLA GERİLEDİ

Risk algısının azalmasıyla gözler altın fiyatlarına çevrildi ancak ons fiyatında büyük hareket yaşanmadı. Altının ons fiyatı yüzde 0.7'lik düşüşle 1.907 dolara çekildi. Ancak gram altın dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle daha sert bir değer kaybı yaşadı. Dün 915 liradan kapatan gram altın bugün yüzde 2.8'lik düşüşle 889 liraya geriledi.