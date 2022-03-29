Piyasalarda barış rüzgarı

İstanbul'da sona eren Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından yapılan açıklamalar piyasaların barış umudunu yeşertti. Özellikle Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'deki 'operasyonu önemli oranda azaltacağını açıklaması ve Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky'nin, Ukrayna'nın AB'ye katılmasına karşı olmadıklarını belirtmesi önemli adımlar olarak kabul edildi.
Görüşme ve açıklamaların ardından küresel borsalarda yükselişler yaşandı. Borsa İstanbul'da görüşme öncesi 2.150 puan civarında seyreden BIST 100 endeksi görüşme sonrası 2.218 puanı gördü. Endekste günlük yükseliş yüzde 1.5'i aştı.
AVRUPA VE ABD'DE COŞKU
Avrupa hisseleri için gösterge kabul edilen Euronext 100 TSİ 17.00 itibarıyla yüzde 2.5 yükselirken, Londra Borsası'nda FTSE 100'deki artış yüzde 1.2 oldu. Alman DAX endeksi yüzde 3.4, Paris CAC 40 endeksi ise yüzde 3.5 değer kazandı.
ABD'de ise S&P 500 açılışta yüzde 1, Nasdaq Bileşik endeksi ise yüzde 1.1 yükseldi. Korku endeksi olarak da bilinen S&P 500 Volatilite Endeksi (VIX) buna karşılık yüzde 3.9 geriledi.
DOLARDA DÜŞÜŞ
Borsalarda bunlar yaşanırken dolar/TL'de de sert bir düşüş yaşandı. Güne 14.83 liradan başlayan dolar açıklamaların ardından hızlı bir gerilemeyle 14.59 liraya çekildi.
Enerji fiyatlarında da görüşme sonrası önemli bir gerileme yaşandı. Arz endişeleriyle daha önceden yükselen brent petrolün varil fiyatı 107 dolara geriledi. Brent petrol fiyatında günlük düşüş yüzde 4.8'i buldu.
GRAM ALTIN DOLARLA GERİLEDİ
Risk algısının azalmasıyla gözler altın fiyatlarına çevrildi ancak ons fiyatında büyük hareket yaşanmadı. Altının ons fiyatı yüzde 0.7'lik düşüşle 1.907 dolara çekildi. Ancak gram altın dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle daha sert bir değer kaybı yaşadı. Dün 915 liradan kapatan gram altın bugün yüzde 2.8'lik düşüşle 889 liraya geriledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!