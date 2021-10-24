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İstanbul Fuar Merkezi'nde Mutlu Kediler yarışması düzenlendi

Dünya Kedi Federasyonu (WCF) işbirliğinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Mutlu Kediler yarışması düzenlendi. Yarışmada, 130'dan fazla cins kedi yarıştı

24.10.2021 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Fuar Merkezi'nde Mutlu Kediler yarışması düzenlendi
İstanbul’da Mutlu Kediler yarışması
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İHA

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Mutlu Kediler yarışmasında 130'dan fazla cins kedi birbiriyle yarıştı. Petzoo Eurasia Evcil hayvan fuarı içerisinde gerçekleştirilecek olan yarışma, farklı ırkları görmek isteyen, kedi bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen, kedi bakım ve beslenmeleriyle ilgili birçok ürün hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için zemin oluşturuldu. Birbirinden farklı 130'dan fazla cins kedi, jüri karşısına çıkarılarak incelendi. Yarışmada dereceye giren kedilere ödül verildi.

Yarışmaya 3 kedisiyle birlikte Bursa'dan katılan Mümin Tongur, kedi üreticisi olduğunu söyledi. Tongur, " 6 senedir kedi üretip yetiştiriyoruz. Genelde şampiyonluklar alıyoruz bakalım bu sefer de şansımızı denemeye geldik. Kedilerimizi tanıtmaya geldik. Bu gün burada yurtdışından gelen hakemler kedileri ırk standartlarına göre değerlendirecek. Kedilerin bakımları güzellikleri ve kaliteleri değerlendirilecek. Bizde ona göre ödüller alacağız kısmetse. 3 kedimizle yarışmaya geldik " diye konuştu.
Ev ortamında kedilerin yalnız kaldığını ve sıkıldığını dile getiren Şahin Yıldırım, "çok güzel bir ortam. Burada insanlar kaynaşıyor. Kedimiz de stresli ortamdan çıkıp böyle ortamlar görsün istedik" ifadelerini kullandı.

3 kedisiyle gelen Burcu Ergenişler ise kendi ürettiği kedisiyle yarışmaya katıldı. Birçok kez yarışmalara katıldıklarını ifade eden Ergenişler," bu benim kendi ürettiğim yavrum. Bakalım yarışmada nasıl bir derece alacağız. Yarışmada hakemlerin önüne götürüyoruz kedileri ırklarına göre bazı özellikleri var. Bu özelliklere göre değerlendiriyorlar. Benim çok fazla yarışma tecrübem olduğu için çok heyecanlı değilim ama yavrular biraz heyecanlılar" şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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