Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağının bitmesinin ardından İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki, İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? İstanbul Eyüpsultan genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili seçim sonuçları

Giriş: 14.05.2023 - 22:00 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.74 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 62.4 oldu. İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 81.692 oyla yüzde 47.42 - Kemal Kılıçdaroğlu: 81.617 oyla yüzde 47.38 - Sinan Oğan: 8.488 oyla yüzde 4.93 - Muharrem İnce: 473 oyla yüzde 0.27 oy aldı.

İstanbul Eyüpsultan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 81.692 oyla yüzde 47.42

Kemal Kılıçdaroğlu: 81.617 oyla yüzde 47.38

Sinan Oğan: 8.488 oyla yüzde 4.93

Muharrem İnce: 473 oyla yüzde 0.27



İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.84 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:00 itibarıyla yüzde 25.6 oranında açıldı. 2023 İstanbul Eyüpsultan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 32.522 oyla yüzde 47.52 - Millet İttifakı: 26.614 oyla yüzde 38.9 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.333 oyla yüzde 6.33 - Ata İttifakı: 801 oyla yüzde 1.17 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 82 oyla yüzde 0.11 aldı. Saat 22:00 itibarıyla 2023 İstanbul Eyüpsultan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 32.522 oyla yüzde 47.52

Millet İttifakı: 26.614 oyla yüzde 38.9

Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.333 oyla yüzde 6.33

Ata İttifakı: 801 oyla yüzde 1.17

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 82 oyla yüzde 0.11

AK Parti: 25.814 oyla yüzde 37.72

CHP: 20.061 oyla yüzde 29.32

İYİ Parti: 6.553 oyla yüzde 9.58

MHP: 4.142 oyla yüzde 6.05

YEŞİL SOL: 3.059 oyla yüzde 4.47

YENİDEN REFAH: 2.166 oyla yüzde 3.17

TİP: 1.274 oyla yüzde 1.86

ZP: 753 oyla yüzde 1.10

MEMLEKET: 606 oyla yüzde 0.89

BBP: 400 oyla yüzde 0.58

TKP: 58 oyla yüzde 0.08

AP: 48 oyla yüzde 0.07

ANAP: 42 oyla yüzde 0.06

GENÇ: 36 oyla yüzde 0.05

AB: 19 oyla yüzde 0.03

SOL PARTI: 17 oyla yüzde 0.02

MP: 12 oyla yüzde 0.02

HKP: 8 oyla yüzde 0.01

TKH: 7 oyla yüzde 0.01

GBP: 7 oyla yüzde 0.01

MİLLİYOL: 6 oyla yüzde 0.01

HAKPAR: 2 oyla yüzde 0.00

YP: 2 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan açıklamalar
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
İsveç ve Finlandiya'da sandıktan ne çıktı?
Şırnak'ta
Şırnak'ta "özel güvenlik bölgesi" kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.