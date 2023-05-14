İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber İstanbul Eyüpsultan başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Eyüpsultan seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 90.74 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 62.4 oldu. İstanbul Eyüpsultan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 81.692 oyla yüzde 47.42 - Kemal Kılıçdaroğlu: 81.617 oyla yüzde 47.38 - Sinan Oğan: 8.488 oyla yüzde 4.93 - Muharrem İnce: 473 oyla yüzde 0.27 oy aldı.



İstanbul Eyüpsultan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 81.692 oyla yüzde 47.42Kemal Kılıçdaroğlu: 81.617 oyla yüzde 47.38Sinan Oğan: 8.488 oyla yüzde 4.93Muharrem İnce: 473 oyla yüzde 0.27

İstanbul Eyüpsultan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.84 oranında katılımın sağlandığı ilçe genelinde, sandıklar saat 22:00 itibarıyla yüzde 25.6 oranında açıldı. 2023 İstanbul Eyüpsultan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 32.522 oyla yüzde 47.52 - Millet İttifakı: 26.614 oyla yüzde 38.9 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.333 oyla yüzde 6.33 - Ata İttifakı: 801 oyla yüzde 1.17 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 82 oyla yüzde 0.11 aldı. Saat 22:00 itibarıyla 2023 İstanbul Eyüpsultan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 32.522 oyla yüzde 47.52Millet İttifakı: 26.614 oyla yüzde 38.9Emek ve Özgürlük İttifakı: 4.333 oyla yüzde 6.33Ata İttifakı: 801 oyla yüzde 1.17Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 82 oyla yüzde 0.11AK Parti: 25.814 oyla yüzde 37.72CHP: 20.061 oyla yüzde 29.32İYİ Parti: 6.553 oyla yüzde 9.58MHP: 4.142 oyla yüzde 6.05YEŞİL SOL: 3.059 oyla yüzde 4.47YENİDEN REFAH: 2.166 oyla yüzde 3.17TİP: 1.274 oyla yüzde 1.86ZP: 753 oyla yüzde 1.10MEMLEKET: 606 oyla yüzde 0.89BBP: 400 oyla yüzde 0.58TKP: 58 oyla yüzde 0.08AP: 48 oyla yüzde 0.07ANAP: 42 oyla yüzde 0.06GENÇ: 36 oyla yüzde 0.05AB: 19 oyla yüzde 0.03SOL PARTI: 17 oyla yüzde 0.02MP: 12 oyla yüzde 0.02HKP: 8 oyla yüzde 0.01TKH: 7 oyla yüzde 0.01GBP: 7 oyla yüzde 0.01MİLLİYOL: 6 oyla yüzde 0.01HAKPAR: 2 oyla yüzde 0.00YP: 2 oyla yüzde 0.00