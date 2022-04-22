İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintisileri duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da 22 Nisan Pazartesi günü meydana gelen planlı elektrik kesintileri belli oldu. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevapları ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

AYEDAŞ VE BEDAŞ TELEFON NUMARASI

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.