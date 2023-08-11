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        Haberler Gündem İSTANBUL EKMEK FİYATLARI 2023 | İTO açıkladı: İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar zam geldi?

        İTO açıkladı: İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 2023 İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu?

        Ekmek fiyatları zammı son dakika gelişmeleri, İTO'nun son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmek fiyatlarına zam geldiği duyuruldu. İşte 2023 ekmek zammı sonrasında İstanbul'da ekmek fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 10:17
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        • 1

          İstanbul ekmek fiyatları, İTÖ tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2023 Ocak ayından bu yana 5 TL'ye satılıyordu. İTO Ağustos ayı meclis toplantısının ardından kabul edilen yeni Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'ne göre, İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Gelişmenin ardından "İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 İstanbul yeni ekmek fiyatları...

        • 2

          İSTANBUL'DA 200 GRAM EKMEĞİN FİYATINA ZAM!

          İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL'ye yükseltildi.

        • 3

          AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINDA OYLANDI

          İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

        • 4

          AZAMİ EKMEK FİYAT TARİFESİ KABUL EDİLDİ!

          Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

        • 5

          İTO üyesi fırınların ekmek fiyatı 200 gram ekmek için 5 liraydı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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