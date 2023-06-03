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İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı

Giriş: 03.06.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Dijital Sanat Festivali başladı
Törenle kapılarını açtı
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Türkiye’nin ilk ve tek dijital sanat festivali olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı  

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen festival; dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 2 - 5 Haziran tarihleri arasında AKM’de gerçekleştirilecek olan İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar yer alacak.

Emel G&ouml;ksu - Fadik Sevin Atasoy
Emel Göksu - Fadik Sevin Atasoy

Sanat Festivali açılışına Emel Göksu ile kızı Fadik Sevin Atasoy ve Festival Direktörü Dr Nabat Garakhanova katıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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