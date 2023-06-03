Türkiye’nin ilk ve tek dijital sanat festivali olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı
HABERTURK.COM
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen festival; dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 2 - 5 Haziran tarihleri arasında AKM’de gerçekleştirilecek olan İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde çocuk ve gençlik atölyeleri, paneller, görsel ve işitsel performanslar yer alacak.
Sanat Festivali açılışına Emel Göksu ile kızı Fadik Sevin Atasoy ve Festival Direktörü Dr Nabat Garakhanova katıldı.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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