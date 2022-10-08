Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde sezon açılış konserini gerçekleştiren İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
1 Ekim’de başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 1000’den fazla etkinlikle sürüyor. Festival kapsamında İDSO Denizbank Konserleri’nin 2022-2023 sezonu açılış konseri, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda yapıldı.
Şef Alexander Rahbari̇’nin yönetiminde ve keman sanatçısı Kirill Troussov’un solistliğinde gerçekleşen konserde, İDSO izleyicilere enfes bir müzik ziyafeti yaşattı.
İDSO, festival kapsamında Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde ve korno sanatçıları Cenk Şahin ile Mahir Kalmik solistliğinde 14 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda bir konser daha verecek.
MEHMET AKİF’İ TORUNU ANLATTI
Mısır Apartmanı’ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nde, Mehmet Akif’in son günlerini torunu Selma Argon Ersoy ziyaretçilerle paylaştı. Festival kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi de sinemaseverlerle buluştu. Cannes, Berlin ve Venedik film festivallerinden ödüllü yapımların yer aldığı Filmekimi, festival rotasındaki 1948 Atlas Sineması’nda 16 Ekim’e kadar sinemaseverleri ağırlayacak.
REFİK ANADOL’DAN ‘ALKAZAR RÜYASI’
Dünya çapında dijital sanat sergilerine imza atan Refik Anadol’un HOPE Alkazar için özel olarak tasarladığı interaktif enstalasyon sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
“Hafızasında sayısız hatırayı saklayan, İstanbul’un köklü geçmişe sahip mekanlarından biri olan eski Alkazar Sineması rüya görseydi bu rüya neleri içerirdi?” sorusundan yola çıkan eser, sinema, sanat ve sporun birleşimiyle farklı bir deneyim sunuyor.
100'den fazla eski Yeşilçam filmini ve bu filmlere ait görüntüleri yapay zekâ teknolojileriyle işleyen eserde, insanlar ilk defa katılımcı olarak kolektif bir pigment halinde sahnenin bir parçası da oluyor.
90’LAR RUHUNU YAŞATAN KONSER
AKM Tiyatro Salonu’nda Elif Çağlar konser verirken, AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde Eda Özülkü, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş “Şimdi 90’lar” temasıyla izleyicilerle buluştu. Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi’nde de Koray Avcı sahne aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!