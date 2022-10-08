Kültür ve Turizm Bakanlığının beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde sezon açılış konserini gerçekleştiren İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

1 Ekim’de başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 1000’den fazla etkinlikle sürüyor. Festival kapsamında İDSO Denizbank Konserleri’nin 2022-2023 sezonu açılış konseri, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda yapıldı.

Şef Alexander Rahbari̇’nin yönetiminde ve keman sanatçısı Kirill Troussov’un solistliğinde gerçekleşen konserde, İDSO izleyicilere enfes bir müzik ziyafeti yaşattı.

İDSO, festival kapsamında Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde ve korno sanatçıları Cenk Şahin ile Mahir Kalmik solistliğinde 14 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nda bir konser daha verecek.

MEHMET AKİF’İ TORUNU ANLATTI

Mısır Apartmanı’ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nde, Mehmet Akif’in son günlerini torunu Selma Argon Ersoy ziyaretçilerle paylaştı. Festival kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi de sinemaseverlerle buluştu. Cannes, Berlin ve Venedik film festivallerinden ödüllü yapımların yer aldığı Filmekimi, festival rotasındaki 1948 Atlas Sineması’nda 16 Ekim’e kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

REFİK ANADOL’DAN ‘ALKAZAR RÜYASI’

Dünya çapında dijital sanat sergilerine imza atan Refik Anadol’un HOPE Alkazar için özel olarak tasarladığı interaktif enstalasyon sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Hafızasında sayısız hatırayı saklayan, İstanbul’un köklü geçmişe sahip mekanlarından biri olan eski Alkazar Sineması rüya görseydi bu rüya neleri içerirdi?” sorusundan yola çıkan eser, sinema, sanat ve sporun birleşimiyle farklı bir deneyim sunuyor.

100'den fazla eski Yeşilçam filmini ve bu filmlere ait görüntüleri yapay zekâ teknolojileriyle işleyen eserde, insanlar ilk defa katılımcı olarak kolektif bir pigment halinde sahnenin bir parçası da oluyor.

90’LAR RUHUNU YAŞATAN KONSER

AKM Tiyatro Salonu’nda Elif Çağlar konser verirken, AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde Eda Özülkü, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca ve Sibel Alaş “Şimdi 90’lar” temasıyla izleyicilerle buluştu. Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi’nde de Koray Avcı sahne aldı.