İstanbul depremi kaç saniye sürdü, can kaybı var mı? İşte son durum!
İstanbul, 23 Nisan 2025'te peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre, ilk olarak Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, ardından 12:49'da 6.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Sarsıntılar İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Yetkililer, artçı depremlere karşı vatandaşları riskli yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı. Bu kapsamda, "İstanbul depremi kaç saniye sürdü, can kaybı var mı? İstanbul'da yıkılan bina var mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte son gelişmeler...
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İstanbul’da art arda yaşanan depremler, kentte tedirginliğe yol açtı. 6.2 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı, kısa sürede ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Depremlerin ardından vatandaşlar, "Deprem ne kadar sürdü? Ölü ya da yaralı var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları...
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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"127 ARTÇI MEYDANA GELDİ"
Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzaklıkta olan deprem İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı toplam 7.
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CAN KAYBI VAR MI, SON DURUM NEDİR?
"Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldü. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır."
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İSTANBUL DEPREMİNDE BİNA YIKILDI MI?
"Şu ana kadar içinde insanın yaşadığı yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun gelmedi. Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliye tespitimiz var."
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İSTANBUL DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme dair açıklamada bulundu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi.
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır." bilgisini paylaştı.
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AFAD DUYURDU
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."
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NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: "DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e açıklamada bulundu. Deprem dirençli kent sorununun kentsel dönüşümle çözülemeyeceğini belirten Görür, "Daha büyük deprem gelecek" dedi. Görür şöyle konuştu:
Ama kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım."
"ASIL DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"
Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.
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ÜŞÜMEZSOY: DEPREM İLE STRES BOŞALDI
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Üşümezsoy, stresin boşaldığını sözlerine ekledi. Üşümezsoy, "Bu fay kırılmayan bölgedeki fay hattıydı. Başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz” dedi.
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