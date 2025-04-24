İstanbul deprem haritası ile hangi ilçeler depreme daha dayanıklı?
Uzmanlar, İstanbul'da olası büyük depremin yıkıcı etkilerinin zeminin niteliği ve yapı stoğunun dayanıklılığına göre farklılık göstereceğini vurguluyor. Bu kapsamda depreme karşı görece daha güvenli kabul edilen ilçeler dikkat çekiyor. Bu bölgelerdeki yapıların büyük bir kısmı kentsel dönüşüm sürecinden geçmiş durumda. Peki, İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İstanbul deprem haritası ile hangi ilçeler depreme daha dayanıklı? İşte İstanbul'da depreme dayanıklı semtler…
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23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstanbul deprem risk haritası ile dayanıklı semtler gündemdeki yerini aldı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda deprem riski yüksek ilçeler ile zemini sağlam, güvenli bölgeler açıklandı. İşte "İstanbul’da hangi ilçeler risk altında, hangileri daha dayanıklı? İşte 2025 İstanbul deprem risk haritası ile deprem riski az yerler hangileri?" sorusunun yanıtları...
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İSTANBUL'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
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İSTANBUL'DA DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİSİ?
İstanbul’da depreme dayanıklı bölgeler Avrupa Yakası’nda mevcut. Risk haritaları incelendiğinde uzmanların verdiği bilgilere göre Haliç’in kuzeyi, Başakşehir ve Sarıyer, İstanbul’un en sağlam kayaçlarına sahip bölgelerin başında geliyor. İstanbul’da zemini sağlam olan ilçeleri tek tek sıralayacak olursak:
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AVRUPA YAKASI'NIN DEPREME EN DAYANIKLI SEMTLERİ
Beyoğlu,
Beşiktaş,
Şişli,
Kağıthane,
Gaziosmanpaşa,
Esenler'in önemli bölümü,
Kemerburgaz – Göktürk,
Sultangazi,
Başakşehir'in büyük bölümü,
Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü,
Arnavutköy,
Maslak,
Alibeyköy.
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ANADOLU YAKASI'NIN DEPREME EN DAYAKLI SEMTLERİ
Anadolu Yakası genel olarak sağlam kayaçların üzerinde bulunsa da, risk oluşturan birkaç bölge bulunuyor. Uzmanlar, bunları dışarıda bırakarak İstanbul’da depreme dayanıklı bölgeler arasına Anadolu Yakası’ndan aşağıdaki ilçeleri ekliyor.
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Şile, Çekmeköy, Beykoz
Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)
Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)
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İSTANBUL'DA ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER HANGİLERİ?
Vatandaşlar İstanbul'un da deprem riski taşıdığı endişesiyle ilçelere göre deprem risk haritası araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da orta deprem riski taşıyan semtler:
Beşiktaş,
Ortaköy Dereboyu,
İstinye çukuru,
Tarabya çukuru,
Üsküdar çukuru,
Beylerbeyi çukuru,
Küçüksu çukuru,
Paşabahçe-Beykoz çukuru,
Topkapı,
Bakırköy,
Bahçelievler,
Merter,
Şirinevler (bir kısmı),
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Halkalı,
Nakkaşdere,
Esenkent,
Ömerli,
Büyükçekmece,
Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı),
Selimpaşa,
Silivri,
Çanta,
Gümüşyaka,
Kavaklı,
Yakuplu,
Esenyurt,
Avcılar,
Ambarlı,
Firuzköy,
Küçükçekmece,
Florya, Yeşilköy,
Ataköy ve Zeytinburnu,
Çayırbaşı çukuru,
Karaköy, Tophane,
Salıpazarı, Ortaköy (dolgu olan kesimleri),
Eyüp,
Alibeyköy,
Sütlüce,
Balat,
Kasımpaşa ve Güngören'in sahil kesimi,
Kadıköy (Kurbağalıdere),
Moda (denize bakan kısmı),
Küçükyalı,
Kartal (Rahmanlar bölümü),
Tuzla (dere kısmı),
Dilovası,
Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım).