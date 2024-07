İstanbul'dan Massive Attack geçti

İngiltere, Bristol çıkışlı efsanevi müzik grubu Massive Attack, BKM ve Pozitif iş birliği ile Bonus Parkorman’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Alanı dolduran binlerce müzikseverin tezahüratları eşliğinde Massive Attack’in sahneye çıkmasıyla açık havada coşku tavan yaptı. Grup, sahnesinde Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller, Horace Andy gibi birbirinden değerli müzisyenleri ağırladı.

Konserin açılışını 'Risingson' ile yapan grup, konser için hazırladığı setliste 'Girl I Love You', 'Black Milk', 'Take It There', 'Gone', 'Minipoppa', 'Voodoo in My Blood', 'Song to the Siren', 'Inertia Creeps', 'Rockwrok', 'Angel', 'Safe From Harm', 'Unfinished Sympathy', 'Karmacoma', 'Teardrop' gibi sevilen şarkılarına yer verdi.