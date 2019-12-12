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İstanbul’da kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli Lisha Yu cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, polis, Lisha Yu’nun kaza anı görüntülerine ulaştı.
BÖYLE TAKİP EDİP ÇARPMIŞLAR
Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, cinayeti ile ilgili güvenlik kamera görüntüleri dosyaya girdi. Ortaya çıkan görüntülere göre, 2 şüpheli otoparkta buluşuyor. Ardından araçlarıyla Liisha Yu’nun çıkacağı bölgeye giderek tur atıyorlar. 2 Ekim günü gerçekleşen bu olayda, Lisha Yu, işyerinden çıktıktan sonra şüpheliler TEM otoyolunda hızla arkadan gelerek çarpıyor. Tüm bu görüntüler dosyaya konuldu.
KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLDÜ
Polisin yaptığı soruşturmaya göre, şüpheliler kaza sonrası genç kadını etkisiz hale getirip, aracın bagajına koydular. Şüpheliler kaçırdıkları Lisha Yu’nun cesedini Bilecik’in Sögüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyündeki bir çiftlik evinin bölgesinde toprağa gömmüştü.
ÇİFTLİK SAHİBİ TANINAN BİRİ
Lisha Yu cinayeti ile ilgili yapılan soruşturmada, çiftlik sahibi Uygur Türkü Abdulgaffar T. ile birlikte 4 kişi tutuklandı.Abdulgaffar T., Ulaslarası bir yardım derneğinin yöneticilerinden ve alternatif Tıp dalında tanınan uzman biri olduğu ortaya çıkmıştı. Cesedi gömen kişiler arasında yer alan kişilerden biri de Yunuscan T.’ydi. Yunuscan T.’nin adı Reina katliamı soruşturmasında terör örgütü DEAŞ üyesi olarak geçiyordu. Hazırlanan iddianamede adı geçen şüphelinin yer aldığı dosyası , daha sonra bu soruşturmadan ayrılmıştı.
AJAN İDDİASI VE KİLİT İSİM
Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, cinayetin kilit isimlerinden birinin olay sonrası yurt dışına kaçtığı belirlendi. Adının Abdulselam olduğu öğrenilen kişinin, Lisha Yu’yu kaçırma işini planladığı iddia ediliyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ederken, Lisha Yu’nun ajan olduğu iddiaları üzerinede, incelemeler başlatıldı.
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