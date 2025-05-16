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        Haberler Dünya İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna'dan açıklamalar | Dış Haberler

        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından Rusya ve Ukrayna'dan açıklamalar

        Rusya ve Ukrayna 3 yıl sonra ilk defa barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geldi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya'yla 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi ise, bir sonraki görüşmenin liderler düzeyinde olması gerektiğini bildirirken, Dolmabahçe'deki görüşmede Rusya tarafından kabul edilemez şeyler geldiğini ifade etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:40
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        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
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        Rusya ve Ukrayna 3 yıl sonra ilk defa barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe'de gerçekleşen Türkiye-Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ardından Ukrayna ve Rusya heyetleri açıklamalarda bulundu.

        RUSYA: MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy açıklamalarda bulundu

        İstanbul barış görüşmelerindeki Rus heyetinin başkanı Medinskiy, "Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" dedi.

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        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
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        Medinskiy, "Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak" ve "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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        UKRAYNA: 1000 KİŞİYE KARŞILIK 1000 KİŞİNİN TAKAS EDİLMESİNDE ANLAŞTIK

        Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, barış müzakerelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde açıklamalarda bulundu

        Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

        Umerov, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Bakan Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

        Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.

        UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın üzerindeki baskının sürdürülmesi gerektiği vurgulanırken, bir sonraki görüşmenin liderler düzeyinde gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekildi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya tarafından kabul edilemez şeyler geldiğini ancak Kiev'in sakinliğini koruduğunu ifade etti.

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