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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:50
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran’a gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.

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