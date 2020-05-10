İstanbul'da yaşayan Doruk, Nusaybin'deki hemşire annesine Anneler Günü sürprizi yaptı

AA

Nusaybin Devlet Hastanesinde görevli hemşire Emre Kabadayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesindeki görevinden dolayı, yaklaşık 4 aydır İstanbul'da oturan oğlu Doruk ve eşi Tuncer Kabadayı'nın yanına gidemedi.

Çekmeköy'de babasıyla yaşayan Doruk, Nusaybin'deki annesine Anneler Günü'nde sürpriz yapmak için aradığı Nusaybin Kaymakamlığından destek istedi.

Talep üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Nusaybin Devlet Hastanesinde ziyaret ettiği anne Kabadayı'ya oğlu Doruk adına çiçek verip, Anneler Günü'nü kutladı.

Çok şaşırdığını ve güzel bir sürprizle karşılaştığını belirten Emre Kabadayı, "Bu gülleri tüm çalışan anneler adına alıyorum. Sağlık çalışanı demek fedakarlık demek." dedi.