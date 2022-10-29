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İstanbul'da yaşandı! Yolcu otobüsü kül oldu!

Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcular, otobüste yangın tüpünü bulamadıkları için alevlerin büyüyüp otobüsü tamamen sardığını söyledi. Alevlere teslim olan otobüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Giriş: 29.10.2022 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yaşandı! Yolcu otobüsü kül oldu! - Günün öne çıkan haberleri
İstanbul'da yaşandı! Yolcu otobüsü kül oldu!
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DHA

İstanbul'da yangın saat 11.15 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı'nda seyir halinde olan yolcu otobüsünde çıktı.

MOTOR KISMINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

DHA'da yer alan habere göre Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

YOLCULARI AŞAĞI İNDİRDİ

Durumu fark eden otobüs şoförü yolun sağında otobüsü durdurdu. Araçtaki 15 yolcu dışarı çıktı. İhbar üzerine Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

ALEVLER OTOBÜSÜ TAMAMEN SARDI

Bu sırada otobüsten inen şoför ve yolcular da yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istemeye başladı. Yavaş yavaş büyüyen alevler otobüsü tamamen sardı.

OTOBÜSTEN GERİYE HURDA YIĞINI KALDI

İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı otobüse müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla otobüsün tamamen yandığı görüldü.

"YANGIN TÜPÜ BULSAYDIK SÖNDÜREBİLİRDİK"

Yolculardan Ahmet Şirin, "Arkadan duman çıkmaya başladı. Arkadaşlar bizi uyardı, aracı sağa çekip durdurdu. İndik uzun süre yangın tüpü aradık ama bulamadık. Yoksa yangın küçük halde başladı, yangın tüpü bulsaydık söndürebilirdik. Arkamızda duran arabalara teker teker sorduk onlarda da yoktu. Gözümüzün önünde yavaş yavaş yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar büyüdü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Tüm eşyalarımız yandı" diye konuştu.

"NEDEN YANDIĞI BELLİ DEĞİL"

İtfaiyeye haber veren bir diğer yolcu Hasan Çetin de konuşmasında, "Biz kavşağı dönerken şoför arkadaş mazot kokusu geliyor dedi. Aracı durdurdu bir baktık arkadan alevler çıkıyor. Biz otobüsün içindeydik kendimizi dışarı attık. Otobüs Batman'dan geliyor. Neden yandığı belli değil. Yaralanan yolcu yok" ifadelerine yer verdi.

Otobüsün yandığı yol trafiğe kapatıldı. Bazı yolcular kendi imkânlarıyla otogara giderken bazıları da polis ekiplerinin yardımıyla otogara gitti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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