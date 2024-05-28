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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da uzun namlulu silahla oyun salonunu taradılar! Eyüp Kara hayatını kaybetti - Son dakika haberi

        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!

        İstanbul Bahçelievler'de, bulunan oyun salonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında iş yerinin önünde bulunan ve oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı öğrenilen 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetti. Saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalanırken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:13
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        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
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        İstanbul'da olay, dün 16.40 sıralarında Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi, Nil Sokak üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi.

        UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinden uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rast gele ateş etti.

        BAŞINA İSABET EDEN MERMİYLE ÖLDÜ

        Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

        3 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan Eyüp Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        SALDIRGANLAR YAKALANDI

        Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Eyüp Kara cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından saldırganlar olayda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

        Otomobilin arkasında bulunan minibüsün ise geri geri geldiği ve çevredeki vatandaşların koşuşturması görüntülerde yer alıyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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