İstanbul'da üniversiteler 2 gün tatil

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.