İstanbul'da, yabancı turistleri, kendilerini taksici olarak tanıtıp, paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yapan 15 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Şüphelilerin olay anı ve kaçış anlarına ait kamera görüntüleri de dosyaya girdi. Megakent'te 3 ay önce polise başvuran yabancı uyruklu bazı vatandaşlar dolandırıldıklarını belirterek şikâyetçi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, polise başvuran yabancı uyruklu vatandaş, "İstanbul'a turist olarak geldik. Biri yanımıza geldi; kendini taksici olarak tanıttı. Bize 'paralarınızı görebilir miyim geçerli mi değil mi burada kontrol edeyim' dedi. Bizdeki paraları kontrol ederek geri verdi. Sonradan fark ettik ki bize eksik para vermişti" dedi.

"TIRNAKÇILIK" YÖNTEMİYLE YAPTILAR Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan ilk çalışmalarda şüphelilerin turist vatandaşları "Tırnakçılık" yani paralara bakma bahanesiyle, el çabukluğu ile bir kısım parayı avuç içine saklayarak çalıp diğer parayı geri vermek yöntemiyle dolandırıyorlardı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma yapılırken peş peşe benzer suçlarla ilgili şikâyetler gelmeye başladı. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis mahkeme kararı ile tırnakçılık yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELDE EDİLDİ Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilere olay anına ait ve olaydan sonra kaçmaya çalışırken görüntüler elde edildi. Tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Çalışmalarda bu yöntemle 32 ayrı olay gerçekleştiren 15 şüpheli kişi tespit edildi.

8 İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ İstanbul'da 3 aylık takibin ardından Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Maltepe, Bayrampaşa, Şişli, Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmanın ardından 15 şüpheli adliyeye gönderildi.