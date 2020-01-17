Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülendi.

YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Gelen son bilgilere göre ise İstanbul'da trafik 18 .50 itibariyle yüzde 80'in üzerine çıktı.Köprülerin yanı sıra TEM Otoyolu'nda hem Ankara hem de Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Avrupa Yakası'nda ise hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti, hem de Avcılar istikametinde çok ciddi yoğunluk oluştu.

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