Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü. AA'nın haberine göre, 1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 10.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü. Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

YILIN İLK TRAFİK CEZALARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini sabah saatlerinde de sürdürdü. TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik polisleri otomobilleri durdurarak sürücüleri alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Ayrıca denetimde ehliyet ve ruhsat kontrolleri de yapılırken araçlarında muayeneleri bulunmayan sürücülere ise ceza uygulandı. Kadiköy'de denetime takılan sürücü Selda N.'ye (25) trafik polisi alkolmetreyi üfletti. Sürücü Selda N. üflediği alkolmetre'de 0.57 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konurken Bin 80 TL trafik cezası kesildi.

EHLİYETİNE 2 YIL EL KONDU

Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi'de de trafik denetimleri yapıldı. Denetimde 0.75 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu. Ehliyetine el konulan sürücü kendi aracının arka koltuğuna binerek arkadaşları tarafından götürüldü.