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        Haberler Gündem İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli? 2023 yeni toplu taşıma ücretleri akbil zammı hangi tarihten itibaren uygulanacak?

        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam! Toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli?

        İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 51,52 oranındaki zammın ne zamandan itibaren geçerli olacağı merak konusu oldu. 8 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından yeni toplu ulaşım ücret tarifesi ve taksi ücretleri güncellendi. İşte İstanbul'da toplu taşıma zammının geçerli olacağı tarihe ilişkin merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 13:09
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı. Olağanüstü UKOME toplantısının ardından yeni toplu ulaşım ücretleri tarifesi açıklandı. Tam ve öğrenci biletlerine zam gelirken, taksi açılış ücreti ise 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Toplu taşıma zammının ardından gözler "İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zamandan itibaren geçerli?" sorusuna çevrildi. İşte toplu ulaşım zammının geçerli olacağı tarih...

        • 2

          İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM!

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

        • 3

          TOPLU ULAŞIM ZAMMI SONRASI TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL BİLET FİYATLARI

          İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

        • 4

          İETT ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. 2023 zamlı tarifenin ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

        • 5

          TOPLANTININ AAN GÜNDEMİ TOPLU TAŞIMA ZAMMI

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.

        • 6

          Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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