İstanbul'da toplandılar: Bisikletli ölümler son bulsun

Ankara'da, 2 yıl önce meydana gelen kazada ölen bisiklet sporcusu Umut Gündüz için İstanbul'da toplanıp, pedal çevirdiler. Kadıköy'deki anmaya katılan grup adına konuşan Şimal Ertekin, "Umut ve bütün bisikletli ölümler için adil bir yargılanma sürecinin işletilmesini istiyoruz" dedi.
Ankara'da 15 Temmuz 2020'de bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi.
Şenyüz 4 ay tutuklu kaldı. Hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan yapılan yargılamada, 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini gözetip, indirim uygulayarak, 4 yıl 5 ay 10 güne indirdi.
KADIKÖY'DE TOPLANDILAR
Umut Gündüz'ün arkadaşları ve Don Kişot Bisiklet Kolektifi üyeleri bugün sabah saatlerinde bisikletleriyle Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Basın açıklamasının ardından, yaklaşık 30 bisikletli Caddebostan'a kadar pedal çevirdi. Grup adına basın açıklaması yapan Şimal Ertekin şunları söyledi:
'YAŞANAN OLAY KAZA DEĞİL BİR CİNAYET'
"Umut Gündüz, alkollü ve yüzde yüz kusurlu olduğu tespit edilen sürücü Çağdaş Şenyüz'ün aracıyla yüksek hızda seyir halindeyken çarpması sonucu öldürüldü. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde sanık Şenyüz, yaşanan olayın kaza değil bir cinayet olduğu bilinmesine rağmen yargılandığı mahkemede kısa bir tutukluluk hali sonrası tutuksuz yargılanarak 4 yıl 5 ay gibi hukuka aykırı bir kararla ödüllendirildi.
BÜTÜN BİSİKLETLİ ÖLÜMLER İÇİN ADİL BİR YARGILAMA İSTİYORUZ
Bu hukuksuz durum yetmezmiş gibi, 27 Aralık'ta açıklanan bu karara yönelik tepki gösteren Umut'un babası Menderes Gündüz'e mahkeme heyeti tarafından dava açıldı. Bizler Umut'un arkadaşları, dostları ve yoldaşları olarak bu haksızlığa karşı sessiz kalmadık, kalmayacağız. Umut'un ailesi, sevenleri, dostları omuz omuza bu haksızlığa karşı mücadeleyi sürdürecek. Umut ve bütün bisikletli ölümler için adil bir yargılanma sürecinin işletilmesini istiyoruz" dedi.
'HERKES İÇİN ADALET, BİSİKLETLİ ÖLÜMLER SON BULSUN'
Bisikletli ölümlerin olmadığı bir ülke için mücadele edeceklerini ifade eden Ertekin, "Ne yazık ki Umut'u andığımız şu günlerde bir yurttaşımızın daha trafik kazası sonucu ölüm haberini aldık. Bisikletiyle İzmir'den İstanbul'a dönerken, Bandırma dolaylarında bir kamyonetin çarpması sonucu Savaş Kader isimli yurttaşımızın sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığını öğrendik. Öfkeliyiz, ailesine ve tüm dostlarına sabır diliyoruz. Öfkeliyiz ama yılgın değiliz. Bu kuralsızlığa, haksızlığa, insan canına kasteden düzene boyun eğmiyoruz. Umut için adalet herkes için adalet, bisikletli ölümler son bulsun" diye konuştu.
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