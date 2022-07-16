Kamyonetin çarptığı bisikletli Savaş Kader, hayatını kaybetti

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Balıkesir´in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü Savaş Kader (40) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale-Bandırma yolu Hıdırköy kavşağında meydana geldi. Yanındaki arkadaşı ile birlikte bisikletiyle İzmir´den İstanbul´a giden Savaş Kader´e arkadan gelen G.Ü. yönetimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kader, yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Savaş Kader, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü G.Ü. gözaltına alındı.

"SAVAŞ'IMIZI KAYBETTİK"

Kazanın ardından Savaş Kader´in üyesi olduğu Don Kişot Bisiklet Kolektifi, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaybedilen senin canındır, dostundur, yol arkadaşındır; ama en çok da körpecik bir baba, karısına aşık biridir. Çok sevdiğimiz arkadaşımız, bisiklet sevdalısı, yorgunluk biralarının müdavimi, nam-ı diğer Canavar´ı, yeni baba olmuştu; Savaş´ımızı dün bir trafik kazasında kaybettik" ifadeleri kullanıldı.

Bursa Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilen Kader´in cenazesi, bugün ikindi vakti İzmir Çiğli Egekent Camisi´nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ESKİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ

Savaş Kader, 2011-2016 yıllarında Habertürk’te grafikerlik görevini sürdürmüştü. Daha sonra Ege'ye yerleşen Savaş Kader bisiklet tutkunuydu.

BİSİKLETTE CAN VERENLER

İki tekerli ulaşım aracı bisiklet üzerindeki ölümler son bulmuyor. Kaportası vücudu olan bisikletlilerin ufak bir darbeye maruz kalması ölümcül olabiliyor. Bu duruma dikkat çeken bisiklet gönüllüleri benzer kayıpların ardından sosyal medyada "Bisikletime çarparsan ölürüm" gibi etiketlerle tehlikeye dikkat çekiyor.

Bisiklet yolu bulunmadığında eğer bir otoyol değilse, otomobil sürücülerinin yolu bisikletlilerle paylaşması gerekiyor. Ancak bu alışkanlık da henüz oturmuş değil.

Ankara’da 15 Temmuz 2020 tarihinde antrenman dönüşünde alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz’ün çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sporcusu 19 yaşındaki Umut Gündüz, unutulmaz kayıplardan biriydi.

14 Ekim 2020'de İzmir'in Menemen ilçesindeki antrenmanı sırasında bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki sporcu Zeynep Aslan'ın ölümü de kayıplara uzun süre dikkatleri çekmişti.