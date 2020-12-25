İHA

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında 7 ilçede birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların gözaltına alındığı adreslerde geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı. Yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.