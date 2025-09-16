Bu eserleri doğru bilgilerle vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere anlatmanın valilik olarak tarihi sorumlulukları olduğunu ifade eden Gül, "Bugün itibariyle 603 camimize, 225 türbemize bu karekodlar yerleştirilmiş oldu. Bu ne demek? Vatandaşlarımızın, yabancı ziyaretçilerimizin gezdiği eserlerin tamamı bu teknolojiyle buluşmuş oldu. İnşallah bundan sonraki etapta yaklaşık 200'ün üzerinde okulumuz var, medresemiz var, onları da tamamladığımızda İstanbul'umuzu gezerken doğru bilgiyi, teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza, ziyaretçilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.