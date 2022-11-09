İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği sorgulanıyor. İSKİ arıza su kesintisi duyurularını İstanbullular için bir araya getirdik. İşte 9 Kasım 2022 İSKİ planlı su kesintisi duyuruları...

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