İstanbul'da sokak ortasında çatışma!

İHA

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar silahlı çekince çatışma çıktı. Onlarca kurşunun sıkıldığı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Onlarca kovanın bulunduğu sokakta polisin yaptığı incelemede, bazı kurşunların çevrede bulunan bir araca isabet ettiği görüldü. Polis olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.