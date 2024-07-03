İstanbul'da sitede park yeri kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan park yeri kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 03.07.2024 - 13:22 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:30
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Bahçelievler'in Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede park yeri nedeniyle kavga çıktı.
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İddiaya göre sitenin otoparkına araçlarını park etmek isteyen iki sürücü tartışmaya başladı.
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Tartışma tarafların yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü.
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Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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