İstanbul'da 'sayaç' operasyonu!

İstanbul'da doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarına usulsüz şekilde müdahale ederek, kamuyu zarara uğratan 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarının usulsüz şekilde kullanıldığı ihbarını aldı. Gaziosmanpaşa'da 113 kişiye ait 110 mesken ve 3 işyerine ait doğalgaz, elektrik ve su sayacına müdahale ederek 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
SAYAÇLARA MÜDAHALE EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
JASAT ekipleri sayaçlarda usulsüzlük yapan F.E. ve V.E. isimli şüphelileri Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Şüphelilerin usulsüz olarak işlem yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu. F.E. ve V.E. adli makamlara sevk edildi.
113 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Jandarmanın yaptığı operasyonun bugüne kadar yapılmış geniş çaplı operasyonlardan olduğu belirtildi. Yapılan bu operasyon ile Kamu Kurum ve Kuruşlarında sadece İstanbul genelinde yıllık yaklaşık 10 Milyon Türk Lirası kamu zararının oluşması engellendiği vurgulandı.
Sayaçlarına işlem yaptıran 113 kişi hakkındaki soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
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