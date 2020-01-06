İHA

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye’nin dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Anadolu’da kendini kar şeklinde gösteren yağışlı hava İstanbul’da yağmur olarak etkisini gösteriyor. Meteorolojinin dün İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan yağmur şehir genelinde kendini göstermeye başladı.

Yağmur yağışından dolayı caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Belediyelere bağlı fen işleri ekipleri de yağmurun sebebiyet vereceği su baskınlarına karşı merkezi noktalarda hazır olarak beklemeye devam ediyor.

Bazı bölgelerde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ilerleyen saatlerde de etkili olacağı öğrenildi. İHA'nın haberine göre; yetkililer ise vatandaşlara su baskını gibi olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğin duyurdu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul’da etkisini gösteren yağmur kent genelinde su birikintilerinin olmasına neden oldu. Bundan dolayı Sarıyer’deki Ayazağa-Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde lüks otomobil seyir halinde iken su birikintisi içerisinde kalarak yoluna devam edemedi.

Caddede biriken sudan dolayı yoluna devam edemeyen lüks otomobil sürücüsü durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri, su biriken caddeye çekici göndererek aracın alınması için çalışma başlattı. Yağmur gece vakti boyunca etkisini sürdürmeye devam ediyor.