Ücret hesaplama işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak bu uygulama ile aynı zamanda velilerin ve taşımacıların hak kaybına uğramalarının da önüne geçilmiş olacak. İşte Okul servisi ücreti hesaplama sayfası haberimizde...

OKUL SERVİSİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinde bulanan Okul Servis Ücret Hesaplama sayfasına giderek ücret sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Öncelikle öğrencinin ikamet ettiği adres, okul ismi, okul tipi (Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) ve gidilecek gün sayısı gibi bilgiler sisteme girilir. ‘Rota Çiz’ butonuna basıldıktan sonra ev ile okul arasında araç ile gidilebilecek en kısa mesafe sistem tarafından hesaplanıp hattın uzunluğu, ödenmesi gereken aylık ve yıllık ücret gösterilir.

Uygulamaya Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü resmi internet sitesinde bulunan buton üzerinden ulaşılabilmektedir.

Açılan ekranın sol tarafında yer alan bölümde istenen bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.

Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız." dedi.

Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti: "Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."

Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.