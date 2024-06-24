İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul Esenyurt'un ilçesi Saadetdere E-5'te seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürülürken, seferler bir süre aksadı.
Giriş: 24.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 24.06.2024 - 19:11
Saadetdere E-5'te bir metrobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Metrobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri metrobüsteki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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