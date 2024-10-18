İstanbul'da kuyumcu soyan iki kadın aranan suçlu çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne kuyumculardan birçok hırsızlık ihbarı gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları araştırmalarda hırsızların bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini fark edildi.

Görüntülerde müşteri gibi altın ziynet eşyalarına bakan kadınlardan birinin, tezgahtan aldığı bilekliği önce avucunun içine sakladığı ardından da el çabukluğuyla fark ettirmeden çantasına attığı görüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN TOPLAMDA 52 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis güvenlik kameralarını kullanarak şüpheli kadınların kimliklerini tespit etti. Hemen ardından 24 yaşındaki Derya A. ve 22 yaşındaki Berivan K. polis tarafından yakalandı.

REKLAM Şüphelilerden Derya A.'nın poliste daha önceden 22 suç kaydının bulunduğu, iki ayrı mahkeme tarafından arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Berivan K.'nin ise poliste daha önceden 30 suç kaydının bulunduğu, 8 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı ve hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. 8 AYRI HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ AZILI HIRSIZLAR TUTUKLANDI Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin Küçükçekmece'de 2, Fatih'te 2, Esenler'de 1, Bağcılar'da 1, Tuzla'da 1 ve Kartal'da da 1 olmak üzere toplam 8 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.