AA

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareket saatini bekleyen yolculara seferlerin iptal edildiği bildirildi. Bazı vatandaşlar terminalden ayrılırken, bazı vatandaşların ise bekleyişi sürüyor.

AA'nın haberine göre; Galata Köprüsü, Unkapanı Köprüsü, Kararköy İskelesi, Eminönü Sahil, Boğaziçi ve Haliç gibi noktalarda balık tutmak isteyen vatandaşlara sahil güvenlik ekipleri tarafından yeni kararları bildiren uyarılar yapıldı.

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