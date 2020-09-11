İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgelerle maske takma zorunluluğu getirildiği, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında düzenlemeler yapıldığı, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan ve 12 Eylül'den itibaren uygulanacak kararlar şöyle sıralandı:

DENİZ ARAÇLARINDA HİÇBİR ETKİNLİĞE İZİN VERİLMEYECEK

"Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara gibi işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

AÇIK ALANLARDA KONSER, FESTİVAL VE ETKİNLİĞE İZİN YOK

Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir."

Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacağı belirtildi.